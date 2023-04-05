Nar ekşisi neden yasaklandı son günlerde sıkça merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Nar ekşisi neden yasaklandı? Nar ekşisi yasaklandı mı?

Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi ürünler hakkında alınan karar sonrası nar ekşisi neden yasaklandı, nar ekşisi yasaklandı mı, merak edildi.

NAR EKŞİSİ YASAKLANDI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek. Piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler, 30 Haziran 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.