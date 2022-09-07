Napoli - Liverpool maçı hangi kanalda? Napoli maçı hangi kanalda? Liverpool maçı hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesecek bir mücadele bu akşam ekranlara gelecek. İki dev kulüp Napoli - Liverpool kozlarını paylaşacak. Peki, Napoli Liverpool maçı hangi kanalda? Napoli maçı hangi kanalda? Liverpool maçı hangi kanalda?
Napoli Liverpool maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesecek bir mücadele bu akşam ekranlara gelecek. İki dev kulüp Napoli - Liverpool kozlarını paylaşacak. Peki, Napoli - Liverpool maçı hangi kanalda? Napoli maçı hangi kanalda? Liverpool maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
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Napoli - Liverpool maçı bu akşam (07.09.2022) oynanacak.
Napoli - Liverpool maçı bu akşam saat 22.00'da başlayacak.
Napoli - Liverpool maçı Napoli'de, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak.