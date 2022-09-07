Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesecek bir mücadele bu akşam ekranlara gelecek. İki dev kulüp Napoli - Liverpool kozlarını paylaşacak. Peki, Napoli Liverpool maçı hangi kanalda? Napoli maçı hangi kanalda? Liverpool maçı hangi kanalda?

Napoli Liverpool maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesecek bir mücadele bu akşam ekranlara gelecek. İki dev kulüp Napoli - Liverpool kozlarını paylaşacak. Peki, Napoli - Liverpool maçı hangi kanalda? Napoli maçı hangi kanalda? Liverpool maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

NAPOLİ - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

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NAPOLİ - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Napoli - Liverpool maçı bu akşam (07.09.2022) oynanacak.

NAPOLİ - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Napoli - Liverpool maçı bu akşam saat 22.00'da başlayacak.

NAPOLİ - LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Napoli - Liverpool maçı Napoli'de, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak.