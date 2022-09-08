Şampiyonlar Ligi A grubu maçında Napoli - Liverpool karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 4-1'lik Napoli galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Napoli - Liverpool maç özeti! Napoli - Liverpool maç özeti izle (VİDEO)

Dünyanın en prestijli spor organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi takımların şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi A grubu maçında Napoli - Liverpool karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 4-1 sonuçla Napoli kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Napoli - Liverpool maç özeti! Napoli - Liverpool maç özeti izle (VİDEO)

NAPOLİ - LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!