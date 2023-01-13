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Napoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli - Juventus hangi kanalda? Napoli - Juventus CANLI izleme linki var mı? Juventus maçı ne zaman?

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Napoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli - Juventus hangi kanalda? Napoli - Juventus CANLI izleme linki var mı? Juventus maçı ne zaman?

İtalya Serie A'da Napoli - Juventus maçı oynancak. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Napoli - Juventus maçının canlı izleme linki yer alırken bir yandan da maçın ne zaman oynanacağı yer alıyor. Heyecanla beklenen maç hakkında merak edilenler Napoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli - Juventus hangi kanalda? Napoli - Juventus CANLI izleme linki var mı? Juventus maçı ne zaman? soruları ile aratılıyor.

Napoli - Juventus karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği İtalya Serie A'da oynanacak olan maçın detayları aratılıyor. Napoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli - Juventus hangi kanalda? Napoli - Juventus CANLI izleme linki var mı? Juventus maçı ne zaman?

NAPOLİ- JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Napoli - Juventus maçı 13 Ocak günü saat 22.45'te oynanacak.

NAPOLİ- JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A maçı olan Napoli - Juventus maçı CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2 ekranlarında yayınlanacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

İtalya Serie A Juventus Ne zaman Futbol Napoli Gündem Spor Haberler

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