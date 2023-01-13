Napoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli - Juventus hangi kanalda? Napoli - Juventus CANLI izleme linki var mı? Juventus maçı ne zaman?

İtalya Serie A'da Napoli - Juventus maçı oynancak. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Napoli - Juventus maçının canlı izleme linki yer alırken bir yandan da maçın ne zaman oynanacağı yer alıyor. Heyecanla beklenen maç hakkında merak edilenler Napoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli - Juventus hangi kanalda? Napoli - Juventus CANLI izleme linki var mı? Juventus maçı ne zaman? soruları ile aratılıyor.