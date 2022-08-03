Napoli - Girona maçı ne zaman hangi kanalda? Napoli - Girona maçı şifresiz mi? Napoli - Girona maçı hakemi kim?

Bu hafta heyecanla beklenen müsabakada Napoli - Girona karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Napoli - Girona maçı şifresiz mi? Napoli - Girona maçı hakemi kim? Napoli - Girona maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

NAPOLİ - GİRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Napoli - Girona, Şampiyonlar Ligi maçı, 03-08-2022 Çarşamba günü saat 21.30'da oynanacak.

NAPOLİ - GİRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Napoli - Girona Şampiyonlar Ligi maçı Bilyoner TV kanalından yayınlanacak.