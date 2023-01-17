Napoli Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Napoli Cremonese maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

İtalya Kupası'nda hedeflerine ulaşmak isteyen Napoli Cremonese takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Napoli Cremonese maçı heyecanını takip etmek isteyen futbol severler Napoli Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Napoli Cremonese maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Napoli Cremonese maçı ile ilgili tüm detaylar...

Napoli Cremonese maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Kupası'nda hedeflerine ulaşmak isteyen Napoli Cremonese takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Napoli Cremonese maçı heyecanını takip etmek isteyen futbol severler Napoli Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Napoli Cremonese maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Napoli Cremonese maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

NAPOLİ - CREMONESE MAÇI SAAT KAÇTA?

Napoli - Cremonese maçı saat 21.00'de başlayacak.

NAPOLİ - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN?

Napoli - Cremonese maçı bu akşam saat 21.00'de oynanacak.

NAPOLİ - CREMONESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Napoli - Cremonese maçı Bein Sports Max 1'den canlı olarak yayınlanacak.

NAPOLİ - CREMONESE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Napoli - Cremonese maçı Naples'da, Stadio Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak.