UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu maçında Nantes - Olympiakos karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-1'lik Nantes galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Nantes - Olympiakos maç özeti! Nantes - Olympiakos maç özeti izle (VİDEO)

Uefa Avrupa Konferans Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın birçok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu maçında Nantes - Olympiakos karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1 Nantes kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Nantes - Olympiakos maç özeti! Nantes - Olympiakos maç özeti izle (VİDEO)

NANTES - OLYMPİAKOS MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!