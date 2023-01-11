Nantes Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nantes Lyon maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

Fransa Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Nantes Lyon takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Nantes Lyon maçı heyecanını takip etmek isteyen futbol severler Nantes Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Nantes Lyon maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Nantes Lyon maçı ile ilgili tüm detaylar...