Nantes - Juventus ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Şubat UEFA Avrupa Ligi Nantes - Juventus şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi son 32 rövanş maçları bugün oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Nantes - Juventus maçı oldu. Peki, Nantes - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Şubat UEFA Avrupa Ligi Nantes - Juventus şifresiz mi? Nantes - Juventus maçı hangi kanalda verilecek? Nantes - Juventus şifresiz linki var mı? İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün son 32 rövanş maçları oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Nantes - Juventus maçıdır. Peki, Nantes - Juventus maçı ne zaman başlayacak? Nantes - Juventus maçı saat kaçta başlıyor? Nantes - Juventus maç hangi kanalda, ücretsiz mi? Maç TV8'de mi Exxen'de mi? Nantes - Juventus maçı nerede oynanıyor?

NANTES - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nantes - Juventus UEFA Avrupa Ligi maçı 23 Şubat Perşembe yani bu akşam saat 20:45 'de başlayacak.

NANTES - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Nantes - Juventus maçını Exxen TV ekranlarından izleyebilirsiniz.

NANTES - JUVENTUS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Nantes'da, Stade de la Beaujoire Stadyumu'nda oynanacak.