Nancy Pelosi kimdir? Nancy Pelosi kaç yaşında? Nancy Pelosi biyografisi!

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD tarihinde devlet kademelerinde üst düzeye ulaşmış önemli kadın figürleri arasında yer alır. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi kaç yaşında? Nancy Pelosi kimdir? İşte detaylar haberimizde...

NANCY PELOSİ KİMDİR?

Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi 26 Mart 1940 yılında dünyaya geldi. ABD Temsilciler Meclisi'nin 60. meclis başkanıydı. 2007 yılına kadar Temsilciler Meclisi'nde azınlıkta bulunan Demokratların liderliğini yürütmekte olan Pelosi 2006 yılı Kasım ayında yapılan ara seçimlerde Demokratik Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmesi sonucu, Meclis oturumuyla yapılan oylamayı kazanarak ABD tarihinde bu göreve seçilen ilk kadın olmuştur. 4 Ocak 2007-5 Ocak 2011 tarihleri arasında Meclis Başkanlığı görevini yürütmüş olan Pelosi, ABD tarihinde devlet kademelerinde en üst düzeye ulaşmış kadındır. Şimdiye kadar Meclis başkanı görevine seçilen ilk Kaliforniyalı ve ilk İtalyan kökenli Amerikalı olma ayrıcalıklarını da elinde tutmaktadır.