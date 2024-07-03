Namilatour ve airtuerk İş Birliğiyle Fam Trip 2024 Etkinliği Antalya'da Gerçekleşti

Etkinlik Detayları

Üç gün süren etkinlik takvimi boyunca katılımcılar her gün farklı keyifli anlar yaşadı. Katılımcılar Antalya'nın saklı güzelliklerinden Suluada, Amerikan Koyu ve Fener Koyu'nu ziyaret ederek bu doğa harikalarının tadını çıkardılar, Antalya'nın benzersiz doğasıyla baş başa kalarak unutulmaz anılar biriktirdiler.

Ortaklıkların Güçlendirilmesi

Etkinlik süresince, mevcut iş ortaklarıyla ilişkilerin pekiştirilmesi ve gelecekteki projelerin değerlendirilmesi amacıyla birçok verimli toplantı gerçekleştirildi. Namilatour ve airtuerk arasındaki iş birliğinin, sektördeki yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayışını daha da ileriye taşıyacağına inanılıyor.