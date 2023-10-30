Namık Tan kimdir? Halk Tv konuğu Namık Tan kaç yaşında, nereli? Namık Tan biyografisi!

Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Emekli Büyükelçi Namık Tan oldu. Halk Tv konuğu Namık Tan kimdir ve Namık Tan kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Namık Tan kimdir? Namık Tan kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Emekli Büyükelçi Namık Tan oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Namık Tan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Namık Tan kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Namık Tan kimdir? Namık Tan kaç yaşında, nereli? Namık Tan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

NAMIK TAN KİMDİR?

Namık Tan, 1956 yılında Mardin'de doğdu. 2010-2014 yılları arasında Türkiye'nin ABD büyükelçiliği görevini yürüten Türk emekli diplomat.

Aslen Hataylı olan Namık Tan, 1956 yılında Mardin'de doğdu. Bürokrat olan babası Mehmet Rami Tan, Namık Kemal'e olan hayranlığı nedeniyle oğluna Namık ismini verdi. Tan, ilköğrenimine Hatay'da başlayıp, 4. sınıftan itibaren Ankara'da devam etti. Galatasaray Lisesi'ni kazanmasına rağmen, ailesinden ayrılmamak için Ankara'da kaldı ve TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girerek, 1978 yılında lisans eğitimini tamamladı. Üniversiteden sonra bir sene Ticaret Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü'nde çalıştı. Ardından askere gitti ve uzun dönem askerlik görevini asteğmen olarak tamamladı.

Askerlik hizmeti devam ederken, Dışişleri Bakanlığı'nın açtığı sınavları kazanarak, 1982 Temmuz'unda bakanlığın Denizcilik Sorunları Dairesi'nde ilk görevine başladı. Sırasıyla Moskova ve Abu Dabi elçiliklerinde kâtip olarak çalıştı. 1989'da Personel Dairesi''nde başkâtip olarak görev yapan Tan, 1990'da Cumhurbaşkanlığı'nda görevli bakanlık memuru olarak başkâtip ve özel kalem müdür yardımcılığı görevinde bulundu. 1991-1995 yılları arasında Washington Büyükelçiliği'nde önce başkâtiplik 1997-2001 yılları arasında ise müsteşar olarak görev yaptı. 1996-1997 yılları arasında Dışişleri Bakanları Emre Gönensay, Tansu Çiller ve İsmail Cem'in özel kalem müdürü oldu.

2001'de Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika Genel Müdür Yardımcılığı'nda daire başkanı olan Namık Tan, 2002'de Enformasyon Dairesi Başkanlığı'nda daire başkanı olarak görev aldı. Abdullah Gül'ün Dışişleri bakanlığı döneminde ise bakanlık sözcülüğü ve elçi sıfatıyla Enformasyon Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Büyükelçilik görevleri

Namık Tan, Aralık 2006'da Feridun Sinirlioğlu'nun yerine Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçiliği'ne atandı. 22 Ocak 2007'de güven mektubunu İsrail Cumhurbaşkanı Moşe Katsav'a sunarak, yeni görevine başladı. Büyükelçilik görevi sırasında İsrail ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler normal düzeyde seyrederken, Recep Tayyip Erdoğan'la Şimon Peres arasında 2009 yılının başında yaşanılan Davos Krizi ile darbe aldı. Tan, Temmuz 2009'da Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'na getirildi.

Namık Tan, Washington büyükelçisi Nabi Şensoy'un Aralık 2009'da istifa etmesinden sonra, bu göreve atandı. 25 Şubat 2010'da güven mektubunu Başkan Barack Obama'ya sunarak, yeni görevine başladı. Dört yıllık görevinin ardından 17 Mart 2014 tarihli kararname ile merkeze alındı. Merkeze alındıktan sonra emekli olan Tan, inşaat şirketi STFA Grubu'nun yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Özel hayatı

Askere gitmeden önce 25 yaşındayken Fügen Tan ile evlendi. Çiftin bir erkek, bir kız olmak üzere iki çocukları vardır.