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Namaz kılarken depreme yakalanan vatandaş ayakta durmakta güçlük çekti... O anlar kamerada

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Namaz kılarken depreme yakalanan vatandaş ayakta durmakta güçlük çekti.

Namaz kılarken depreme yakalanan vatandaş ayakta durmakta güçlük çekti... O anlar kamerada

KAYSERİ - Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depreme Kayseri'de namaz kılarken yakalanan vatandaşın ayakta durmakta güçlük çektiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem, 11 ili etkilerken Kayseri'de de şiddetli bir şekilde hissedildi. Bir fabrika çalışanının namaz kılarken depreme yakalanması da güvenlik kameralarınca kaydedildi. Bir süre namaz kılmaya devam eden vatandaşın, sarsıntının şiddetlenmesiyle ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken o anlar saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Atakan - Genel

Kahramanmaraş Elbistan Kayseri Genel Haberler

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