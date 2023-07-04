Namaz abdesti nasıl alınır? Kadın ve erkek namaz abdesti nasıl alınır? Cuma, cenaze, oruçluyken abdest nasıl alınır? araştırılıyor. Abdest, Müslümanların, namaz gibi belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma ve temizliktir. Namaz abdesti nasıl alınır? Kadın ve erkek namaz abdesti nasıl alınır? Cuma, cenaze, oruçluyken abdest nasıl alınır? merak ediliyor. Peki, Namaz abdesti nasıl alınır? Kadın ve erkek namaz abdesti nasıl alınır?

Namaz abdesti nasıl alınır? Kadın ve erkek namaz abdesti nasıl alınır? Cuma, cenaze, oruçluyken abdest nasıl alınır? merak ediliyor. Kur'ana göre her namazın yanında bedensel temizlenme amacıyla belli organları yıkamak (gasil) ve meshetmek (mesih) şeklinde anlatılır. Namaz abdesti nasıl alınır? Kadın ve erkek namaz abdesti nasıl alınır? Cuma, cenaze, oruçluyken abdest nasıl alınır? araştırılıyor. Namaz abdesti nasıl alınır? Kadın ve erkek namaz abdesti nasıl alınır? Cuma, cenaze, oruçluyken abdest nasıl alınır? Detaylar haberimizdedir…

NAMAZ ABDESTİ NASIL ALINIR?

Abdest, bazı ibadetleri yapabilmek için dirseklerle beraber el ve kolların, yüzün ve aşık kemikleri ile beraber ayakların yıkanması ve başın mesh edilmesinden ibaret hususi bir temizliktir.

Abdestle ilgili olarak Kur'ân-ı Kerîm'de, "Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı mesh edin ve aşık kemikleri ile beraber ayaklarınızı yıkayın… Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin." (el-Mâide, 5/6) buyurulur. Hz. Peygamber?(s.a.s.), abdestin nasıl alınacağını Müslümanlara fiilî olarak gösterdiği gibi (İbn Mâce, Tahâret, 47 [419]; Merğinânî, el-Hidâye, 1/16) abdestsiz olarak kılınacak hiçbir namazın Allah (c.c.) katında kabul olunmayacağını da ifade etmiştir (Buhârî, Vudû', 2 [135]; Müslim, Tahâret, 2 [225]; İbn Mâce, Tahâret, 47 [419]).

Farzları, sünnetleri ve adabına riâyet edilerek abdest şöyle alınır:

Niyet edilir ve besmele çekilir. Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da hilallenerek/ovuşturularak üç defa yıkanır. Abdest azalarında suyun temasına engel maddeler varsa imkân ölçüsünde temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılır. Sağ el ile üç defa ağza su verilerek ağız temizliği sağlanır. Aynı şekilde üç defa burna su verilerek burun temizlenir. Ardından yüz üç kere yıkanır. Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa ve aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın dörtte biri veya tamamı bir defa mesh edilir. Eller tekrar ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şehadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir. Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dâhil olmak üzere yıkanır. Suyun parmak aralarına ulaşmasına özen gösterilir (Buhârî, Vudû', 22-24 [157-159]; Müslim, Tahâret, 3-6 [226-227]; Kâsânî, Bedâî', 1/23-25; İbn Cüzey, el-Kavânîn, 19-21).

Fıkıh alimleri, Kur'an ve Sünneti referans göstererek abdestin hükümlerini (farz, sünnet, mendup, müstehab, mekruh vs.) şunlar olarak belirtirler:

Abdestin farzları

Sünni alimlere göre abdestin farzları dörttür:

Başın dörtte birini meshetmek, yani ıslak elle sıvazlamak.

Kolları (dirsekleriyle beraber) yıkamak.

Yüzü yıkamak.

Ayakları (topuklarıyla beraber) yıkamak.

Şia alimlerden bazıları "ayaklara meshetmenin" abdestin farzlarından olduğuna, bazı alimler meshin farz, yıkamanın sünnet olduğuna, diğer bir kısmı ise her iki uygulamadan birisini yerine getirmenin yeterli olacağına inanmışlardır.

Abdestin sünnetleri

Niyet etmek

Eûzü ve Besmele ile başlamak

Evvela ellerini bileklerine kadar yıkamak

Misvak kullanmak

Bir âzâ kurumadan diğerini yıkamak

Ağzına ve burnuna üç kere su vermek

Kulağını meshetmek

Parmaklarını hilâllemek; yâni bir elin parmaklarını diğer elin parmakları arasına geçirip çekmek

Âzâları üçer kere yıkamak

Başını kaplama meshetmek

Abdesti tertip üzere almak; yâni abdest âzâlarını sırasıyla yıkamak

El ve ayaklarını yıkamakta parmak uçlarından başlamak

Abdest alırken okunacak birçok duâ olmakla beraber evlâ olan bütün âzâlarını yıkarken besmele çekip şehâdet getirmektir.

KADIN VE ERKEK NAMAZ ABDESTİ NASIL ALINIR?

1. Abdest almak için öncelikle kollar sıvanır ve "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diyerek niyet dile getirilir,

2. Niyet ettikten sonra"Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim" diyerek başlanır.

3. Eller bileklere kadar 3 kez yıkanır. Parmaklar diğer elin parmaklarıyla hilallenerek iyice yıkanır. Eğer elde yüzük varsa yüzük ileri geri oynatılarak altına da su ulaşması sağlanır.

4. Daha sonra ağza geçilir. Sağ avuca su alınır ve ağza sırayla 3 kere su alınır ve ağız çalkalanarak yıkanır.

5. Yine sağ avuca su alınır ve burnun her iki deliğine de 3 kere ayrı ayrı su verilir. Sağ el ile su verildikten sonra sol el ile sümkürerek burun temizlenir.

6. Avuçlara su alınır ve alından çeneye kadar yüzün her tarafı 3 kere iyice yıkanır. Buna, şakaklar, kulaklar ve çene altı da dahildir.

7. Sıra kollara geçilir. Önce sol el ile sağ kol dirseklere kadar (dirseklerle beraber) 3 kere iyice yıkanır. Kuru hiçbir yer kalmaması gerekir.

8. Sol kol da aynı şekilde kuru hiçbir yer kalmayacak şekilde sağ el yardımıyla dirsekler de dahil olmak üzere 3 kere yıkanır.

9. Kollardan solu baş bölgesini mesh etmek gerekir. Bunun için önce elleri yıkamak gerekir. Mesh etmek için başın dörtte birineıslak avuç elleri ile dokunmak gerekir. Eller başın üzerine 1 kere konularak mesh edilir.

10. Eller tekrar ıslatılır ve sağ elin şehadet parmağı kullanılarak sağ kulak ve içi, baş parmak kullanılarak kulağın dış tarafı, sol elin şehadet parmağı kullanılarak sol kulağın iç tarafı ve baş parmak ile de sol kolun dış tarafı mesh edilir.

11. Ellerin dış tarafı (kalan üç parmağı ile) boyun ve ense mesh edilir.

12. Daha sonra sıra ayak bölgesine geçer. Sağ ayak 3 kere topuklarını da beraber alacak şekilde parmak uçları ve parmak aralarını iyice temizleyecek şekilde yıkanır. Sol ayak da aynı şekilde topuklar, parmak araları ve parmak uçlarıyla beraber 3 defa iyice yıkanır.

ORUÇLUYKEN GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?

