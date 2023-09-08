Antalya'da meydana gelen kaza sonucunda Antalyaspor'un futbolcusu Naldo Pereira'nın 4 yaşındaki oğlu ağır yalandı. Naldo'nun oğlunun sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Naldo'nun oğlunun sağlık durumu nasıl? Naldo'nun oğlunun son durumu ne?

Naldo'nun oğlunun sağlık durumu nasıl? Sorusu, Antalya'da meydana gelen kaza sonucunda Naldo'nun oğlunun sağlık durumunu merak etmekte olan birçok vatandaş tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Antalya'da 2 otomobil ile motosikletin karıştığı kazada Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın ağır yaralanan oğlunun son durumu araştırılmakta. Peki, Naldo'nun oğlunun sağlık durumu nasıl? Naldo'nun oğlunun son durumu ne?

NALDO'NUN OĞLUNUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Antalyaspor'un futbolcusu Naldo Pereira'nın 4 yaşındaki oğlu Davi Pereira ağır yaralandı. Araçtan fırlayan Davi'nin kalbinin ambulansta 2 kez durduğu ve hayata geri döndürüldüğü belirtildi. Naldo'nun oğlu, 48 saat yoğun bakımda uyutulacak. Aynı hastanede bulunan Walter Tilatti'nin göğsünde kırık olduğu ve durumunun iyiye gittiği, özel bir hastanede tedaviye alınan Alexandra Nardy'nin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

ARABAYI NALDO'NUN KAYINPEDERİ KULLANIYORDU

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1255 Sokak ile Toroslar Caddesi kesişimindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo'nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti kontrolündeki otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Tilatti'nin kullandığı otomobil de savrulup, aynı yöne giden Cüneyt Eslik'in kullandığı motosiklete çarptı.

AMBULANSTA 2 KEZ KALBİ DURDU

Kazada sürücü koltuğunda sıkışan Tilatti ile araçtan fırlayan eşi Alexandra Nardy ve futbolcu Naldo'nun oğlu Davi Pereira, diğer otomobilin sürücüsü ve motosikletli Eslik yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, ağır yaralı Davi'yi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayı hafif yaralı atlatan 34 FG 4053 plakalı otomobilin sürücüsü de aynı ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza yerine gelen diğer ambulanstaki ekip ise Alexandra Nardy ve motosikletli Eslik'e müdahale etti. Davi'nin kalbinin ambulansta 2 kez durduğu ve hayata geri döndürüldüğü belirtildi.