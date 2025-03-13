Nalan Filmi Oyuncuları, Konusu ve Detayları Mercek Altında

Nalan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nalan filmi ne zaman, nerede çekildi?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Nalan filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Nalan konusu, özeti ve Nalan oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Nalan filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Nalan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Nalan filmini izleyecek olanların merak ettiği Nalan konusu nedir, Nalan oyuncuları kimler ve Nalan özeti gibi konuları inceliyoruz.

NALAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sevdiği adama öfkelenen ve bu?? öfkeyle başka biriyle evlenip hamile?? kalan bir kadın, geçirdiği kaza sonrası kocasının ve doğmamış çocuğunun ölümüne sebep olduğunu düşünmektedir. Bu travma ile "afazi" hastalığına tutulur. Hastalıktan kurtulmanın yolunu ise, geçmişiyle yüzleşmekte bulacaktır.

Romantik komedi türündeki Nalan filmi, Nyaşadığı kaza sonrası bıraktığı sabah programlarına geri dönen genç bir kadının hikayesini konu ediyor.Açelya Topaloğlu, Bülent Alkış ve Bahtiyar Engin'in başrollerini paylaştığı filmin kadrosunda Birsen Dürülü, Berna Koraltürk, Sergen Deveci Taha Ünal, Oğuz Haksever ve Hünkar Nihal Konar yer alıyor.