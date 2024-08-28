Nalan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nalan filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Nalan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Nalan filmini izleyecek olanların merak ettiği Nalan konusu nedir, Nalan oyuncuları kimler ve Nalan özeti gibi konuları inceliyoruz.

NALAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sevdiği adama öfkelenen ve bu?? öfkeyle başka biriyle evlenip hamile?? kalan bir kadın, geçirdiği kaza sonrası kocasının ve doğmamış çocuğunun ölümüne sebep olduğunu düşünmektedir. Bu travma ile "afazi" hastalığına tutulur. Hastalıktan kurtulmanın yolunu ise, geçmişiyle yüzleşmekte bulacaktır.



NALAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular : AÇELYA TOPALOĞLU, SERGEN DEVECİ, BERNA KORALTÜRK ONBUL