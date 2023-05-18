Merkez Bankası, kredi kartlarıyla yapılan nakit avans çekimi hakkındaki yeni kararına dair açıklamalarda bulundu ve böylece merak edilmekte olan Nakit avanslar durduruldu mu? Sorusu yanıt buldu. Peki, Nakit avanslar durduruldu mu? Nakit avans neden verilmiyor? Neden nakit avans alamıyorum?

Nakit avanslar durduruldu mu? Sorusu, gündemde en çok yer alan konular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Yapılan düzenlemeler ile birlikte Nakit avanslar durduruldu mu? Sorusu en çok araştırılmakta olan konular arasında yer alıyor. Peki, Nakit avanslar durduruldu mu? Nakit avans neden verilmiyor? Neden nakit avans alamıyorum?

NAKİT AVANSLAR DURDURULDU MU?

Kişisel kredi kartlarından nakit avans çekimi menkul kıymet tesisi uygulamasına tabi oldu. Buna göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirildi. Nakit çekimi ve kuyum harcamalarında kredi türüne göre yüzde 30 menkul kıymet tesisi yükümlülüğü getirildiği ifade edildi. Yükümlülüğün başlangıç tarihi bugün olarak bildirildi.

Kredi kartları konusunda limitin 50 bin lira üstü olduğu belirtiliyor.

Mevcutta azami yüzde 1,36'ya kadar uygulanan nakit avans limitinin düzenleme sonrası daralacağı kaydediliyor.