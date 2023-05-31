Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nakit avans düzenlemesine gitmiş ve bankadan bankaya farklı olmak üzere nakit avans limitleri değişmişti. Peki, Nakit avans kapatıldı mı? Nakit avans yok mu?

Geçtiğimiz dönemde TCMB) nakit avans düzenlemesine gitmiş ve bankadan bankaya farklı olmak üzere nakit avans limitleri değişmişti. Peki, artık nakit avans yok mu? Nakit avans kapatıldı mı?

NAKİT AVANS KAPATILDI MI?

Bankalara gönderilen yazıda, "Başkanlık makamı talimatı kapsamında, bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimlerinin kredi türüne göre menkul kıymet tesisinden hariç tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir." denildi. Kişisel kredi kartlarından belirli limitin üzerinde yapılan nakit avans çekimi menkul kıymet tesisi uygulamasına tabi tutulmuştu. Aynı karar kuyum harcamaları için de geçerli kılınmıştı. Her iki başlık için de yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirilmişti.