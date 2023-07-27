Nakheel, Rixos Dubai Islands, Hotel & Residences'ın lansmanını gerçekleştirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli dünyanın önde gelen gayrimenkul ana geliştiricisi Nakheel, Excelsior Real Estate LLC ile ortaklaşa olarak Rixos Dubai Islands, Hotel & Residences'ın lansmanını gerçekleştirdi.

Nakheel Baş Ticaret Sorumlusu Rasha Hasan konuya ilişkin şunları söyledi: "Nakheel olarak Dubai'de sahil yaşamını yeniden tanımlamakta kararlıyız ve ziyaretçilerin hayatlarını iyileştirecek bir proje olan Rixos Dubai Islands, Hotel & Residences'ın lansmanını yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünyaca ünlü Rixos markasını Dubai Adaları'na taşıyarak, metropol hissiyle deniz kıyısında lüks yaşam sunan seçkin bir aile dostu yaşam ortamı oluşturuyoruz."

Ennismore Immersive Resorts & All Inclusive Collection Baş İşletme Sorumlusu Francois Baudin şunları ifade etti: "Dubai Adaları'nın ayrıcalıklı konumunda yeni konaklama ve rezidans projemizi geliştirmek için Nakheel ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Bu yeni girişim hem turizm için hem de Dubai'yi evi olarak görmek isteyen sürekli artan bir nüfus için küresel bir merkez olarak Dubai'ye olan bağlılığımızı gösteriyor."

Verilen bilgiye göre; toplam 17 kilometrekare alana ve 20 kilometrelik plajlara sahip beş adadan oluşan Dubai Adaları, Dubai şehir merkezinin yanı sıra havaalanı ve deniz limanları gibi önemli konumlara 20 dakika mesafede sahilde yer alıyor. Projenin, Dubai 2040 Kentsel Master Planını da destekleyeceği belirtildi. - İSTANBUL