Naim Süleymanoğlu rekorları nelerdir? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun kırdığı tüm rekorlar neler, kaç altın madalyası var, hangi olimpiyata katıldı?

Bugün TRT 1'de Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ekranlara gelecek. Filmi izleyen izleyiciler, Naim Süleymanoğlu rekorları nelerdir? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun kırdığı tüm rekorlar neler, kaç altın madalyası var? Naim Süleymanoğlu rekoru kaç, kaç kilo kaldırdı? Naim Süleymanoğlu kaç yaşında vefat etti, neden öldü? merak etti. Peki, Naim Süleymanoğlu rekoru kaçtır? Naim Süleymanoğlu kaç kilo kaldırmıştır? Naim Süleymanoğlu toplam kaç şampiyonluğu var? İşte detaylar...

Naim Süleymanoğlu (Bulgaristan'da değiştirilen adı: Naum Şalamanov; 23 Ocak 1967, Kırcaali - 18 Kasım 2017, İstanbul), Bulgaristan Türk'ü halterci. Peki, Naim Süleymanoğlu rekorları nelerdir? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun kırdığı tüm rekorlar neler, kaç altın madalyası var? Naim Süleymanoğlu hangi olimpiyata katıldı? Naim Süleymanoğlu'nun olimpiyatlarda kaç madalyası bulunuyor? Bilgiler sizlerle...

NAİM SÜLEYMANOĞLU REKORLARI NELERDİR?

1988 Seul Olimpiyatları'na Türkiye adına katılabilmesi için Türk hükümetince Bulgaristan'a 1 milyon 250 bin dolar ödenerek gerekli izin alındı. Bu olimpiyatlarda Süleymanoğlu 60 kg koparmada sırasıyla 145 kg, 150.5 kg, 152.5 kg, silkmede 175 kg, 188,5 kg, 190 kg, toplamda da 320 kg, 339 kg, 342.5 kg kaldırarak 6 dünya, 9 olimpiyat rekoru kırarak muhteşem bir zafer elde etti ve böylece

Türkiye'ye olimpiyatlar tarihinde güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu. Silkmede kaldırdığı kendi ağırlığının 3 katı artı 10 kilogram olan 190 kg ile ve bunu başaran dünyadaki tek kişi olarak tarihe adını yazdırdı. Dünya üzerinde bu başarıyı tekrarlayan başka bir halterci halen çıkmamıştır. 1992 Barselona Olimpiyatları'nda rakiplerine karşı ezici bir üstünlük sağladı ve altın madalyayı çok rahat kazandı. Aynı yıl Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi. 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda 64 kiloda 4 dünya rekoru kırarak 3. kez olimpiyatlarda madalya kazanarak tarihe geçti. 2000 Sydney Olimpiyatları'nda artık 33 yaşında olması ve sakatlığı nedeniyle 3 kaldırışta sıfır çekerek başarı gösteremedi.

1993 Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanırken 2 kez de dünya rekoru kırdı. İstanbul'da yapılan Dünya Halter Şampiyonası'nda ilk kez Türk Seyircisi önüne çıktı. Sakat olmasına rağmen 3 dünya rekoru kırarak üç altın madalya kazandı. 1995 Avrupa halter şampiyonasında yine sakat olmasına rağmen 1 altın, 2 gümüş kazanarak Türkiye'nin takım halinde birinci olmasında önemli katkı sağladı. Çin'de yapılan dünya şampiyonasında sakatlığı devam ediyordu ve 3 altın madalya kazandı. 1988'de Avrupa Halter Şampiyonası'na Türkiye adına katıldı ve üç altın madalya kazandı. 1994'te Bulgaristan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda sadece üç kaldırış yaparak üç dünya rekoru kırdı. Naim Süleymanoğlu, Uluslararası Halter Federasyonu'nun Aralık 2000'de Atina'da toplanan kongresinde asbaşkanlığa seçildi.

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN BAŞARILARI NELERDİR?

- İlk dünya rekorunu kırdığında sadece 15 yaşındaydı.

- 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada 'yılın haltercisi' seçildi.

- 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.

- 8 Kez dünya şampiyonu oldu, 46 dünya rekoru kırdı.

- Kendi kilosunun üç katından 10 kilo fazlasını kaldırarak, 'efsane' oldu.

- Spor otoritelerine göre 'tüm zamanların en iyi haltercisi.

otoritelerine göre 'tüm zamanların en iyi haltercisi. - 1988 yılında Time dergisine kapak oldu.

- 1988 Seul olimpiyatlarında 60 kg'de silkmede 190 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.

- 1988 yılında Seul olimpiyatlarında 6 dünya 9 Olimpiyat rekoru kırarak büyük bir zafer kazanmıştır.

- Türkiye'ye Olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur.

- 1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi.

NAİM SÜLEYMANOĞLUNUN HALTER KARİYERİ

Haltere 1977'de, henüz 9 yaşındayken başladı. 15 yaşında Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu vardır. Tam 46 kere dünya rekoru kırmıştır. 1984 yılında, silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.1983 - 1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam altmış üç rekor kırarken, yine bu dönemde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyet'lerle boykota katılması nedeniyle katılamadı. Bu dönemde Bulgar Hükümeti'nin Sofya dönüş operasyonu kapsamında Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Şalamanov olarak olarak değiştirildi. Bulgaristan'daki bu baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye Büyükelçiliği'ne sığınarak Türkiye'ye iltica etti. Türkiye'ye ilticasında ve getirilmesinde bizzat Turgut Özal devreye girdi. 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir.