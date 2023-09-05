Naim Süleymanoğlu rekorları kırıldı mı? Naim Süleymanoğlu'nun rekoru nedir? Naim Süleymanoğlu'nun rekorunu kim kırdı?

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında yaşamını yitirmişti. Adından hala bahsettiren başarılı sporcu hakkında Naim Süleymanoğlu rekorları kırıldı mı? sorusunun yanıtı aranıyor. Peki, Naim Süleymanoğlu'nun rekoru nedir? Naim Süleymanoğlu'nun rekorunu kim kırdı?

Naim Süleymanoğlu rekorları kırıldı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Naim Süleymanoğlu'nun rekoru nedir? Naim Süleymanoğlu'nun rekorunu kim kırdı?

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN REKORU!

Naim Süleymanoğlu ve Türkiye için 1988 Seul Olimpiyatları'nın yeri ayrı. Çünkü; Naim'in 1988 Seul Olimpiyatları'na Türkiye adına katılabilmesi için Türk hükümetince Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödenerek gerekli izin alındı.

Bu olimpiyatlarda Süleymanoğlu 60 kg koparmada sırasıyla 145 kg, 150.5 kg, 152.5 kg, silkmede 175 kg, 188,5 kg, 190 kg, toplamda da 320 kg, 339 kg, 342.5 kg kaldırarak 6 dünya 9 olimpiyat rekoru kırarak muhteşem bir zafer elde etti ve böylece Türkiye'ye olimpiyatlar tarihinde güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.

NAİM SÜLEYMANOĞLU REKORLARI KIRILDI MI?

Seul'ü 6 dünya 9 olimpiyat rekoru kırarak 3 altın madalyayla geride bırakan Naim, aynı başarıyı 92 Barselona, 96 Atlanta Olimpiyatları'nda da 3'er altın madalya kazanarak tekrarladı. Yedi kez dünya şampiyonu olan ve kırk altı dünya rekoru kıran Naim, çoğu otoriteye göre halter tarihinin görmüş olduğu en büyük sporcu.

Erkekler halterde 85 kiloda rakipleriyle aynı kiloyu kaldırıp ağırlık avantajıyla altın madalya kazanan Yunan sporcu Dimas, Naim Süleymanoğlu'ndan sonra üç kez üst üste altın madalya kazanan ikinci halterci oldu.

27. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, halterde erkekler 85 kiloda, altın madalya Yunanistan'dan Pyrros Dimas'ın oldu. Sydney Kongre ve Gösteri Merkezi'nde süren oyunların halter müsabakalarının 7. gününde, oldukça çekişmeli geçen ve 20 sporcunun katıldığı 85 kilo mücadelesinde, birinci, sporcular arasındaki yarışma tartısı farkıyla belirlendi.