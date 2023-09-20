Türkiye için önemli isimlerden bir tanesi olan Naim Süleymanoğlu neden öldü? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Naim Süleymanoğlu ölüm sebebi konu hakkında en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Naim Süleymanoğlu neden öldü? Naim Süleymanoğlu ölüm sebebi ne, ne zaman öldü?

Naim Süleymanoğlu neden öldü? Sorusu, Naim Süleymanoğlu ölüm sebebini merak etmekte olan birçok kişinin gündeminde yer almakta. Tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilen Naim Süleymanoğlu'na dair araştırmalar sürmekte. Peki, Naim Süleymanoğlu neden öldü? Naim Süleymanoğlu ölüm sebebi ne, ne zaman öldü? İşte Naim Süleymanoğlu'nun ölümü hakkında merak edilenler!

NAİM SÜLEYMANOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Siroza bağlı karaciğer yetmezliğinden dolayı tedavi gören Süleymanoğlu'na 6 Ekim 2017'de ameliyatla karaciğer nakli yapıldı. Nakil sonrası beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle beyin ameliyatına alınan Süleymanoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı. O günden itibaren yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 tarihinde 50 yaşında ölmüş, cenazesi 19 Kasım 2017 Pazar günü Fatih Camii'nden kaldırılarak Edirnekapı Şehitliği'nde defnedilmiştir.

CEP HERKÜLÜ NE DEMEK?

Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu, birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilmektedir. Lakabı ise 'Cep Herkülü' 'dür.Naim Süleymanoğlu'na Cep Herkülü denilmesinin sebebi, yapıca ufak tefek fakat çok güçlü olması nedeniyledir.