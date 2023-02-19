Naim Süleymanoğlu nasıl kaçırıldı ve Naim Süleymanoğlu Bulgaristan'dan nasıl kaçtı soruları gündeme geliyor. Rekortmen halterci Süleymanoğlu, 'Cep Herkülü' lakabı ile tanınıyordu. Naim Süleymanoğlu nasıl kaçırıldı ve Naim Süleymanoğlu Bulgaristan'dan nasıl kaçtı araştırılıyor. Peki, Naim Süleymanoğlu nasıl kaçırıldı? Naim Süleymanoğlu Bulgaristan'dan nasıl kaçtı?

Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, yaşattığı başarılarla bir nesle halter sporunu sevdirdi. Naim Süleymanoğlu nasıl kaçırıldı ve Naim Süleymanoğlu Bulgaristan'dan nasıl kaçtı soruları gündeme geliyor. Naim Süleymanoğlu nasıl kaçırıldı ve Naim Süleymanoğlu Bulgaristan'dan nasıl kaçtı araştırılıyor. Naim Süleymanoğlu nasıl kaçırıldı? Naim Süleymanoğlu Bulgaristan'dan nasıl kaçtı? Detaylar haberimizdedir…

NAİM SÜLEYMANOĞLU NASIL KAÇIRILDI?

Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, yaşattığı başarılarla bir nesle halter sporunu sevdirdi. Süleymanoğlu'nun, Bulgaristan'da başlayıp Turgut Özal'ın talimatıyla Türkiye'ye uzayan ve Time dergisine kapak olmaya kadar giden başarı hikayesi. Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, siroza bağlı karaciğer yetmezliğine bağlı olarak 28 Eylül'den beri özel bir hastanede tedavi altındaydı. 6 Ekim tarihinde ameliyatla karaciğer nakli yapılan Süleymanoğlu, beyindeki kanama ve ödem nedeniyle 11 Kasım'da acil ameliyata alınmıştı. Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında hayatını kaybetti. Naimoğlu'nun ölümü Türkiye'yi yasa boğdu.

NAİM SÜLEYMANOĞLU BULGARİSTAN'DAN NASIL KAÇTI?

Dönemin baskıcı Bulgar hükümeti, Naim Süleymanoğlu'nun "Naum Shalamanov" ismiyle müsabakalara katılmasına izin verdi. Naim dünya rekortmeni olmuştu ancak mutsuzdu Bulgaristan'da. Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov'un asimilasyon politikaları, Bulgarca konuşma zorunluluğu, Türkleri dışlama çabaları… Tüm bunları sindiremiyordu Süleymanoğlu. Turgut Özal devreye girdi ve Naim, Melbourne'de korumaları ve kafileyi atlatıp bir kafeye oturdu ve onu arkadaki tuvaletten kaçırdılar. Datsun marka sarı bir otomobile bindirip bir kahvehaneye götürdüler. Ardından saklandıkları eve geçildi ve büyükelçilik durumdan haberdar edildi. Naim'i getirmek için aracılar 7 milyon dolar istedi. Bu yüksek teklife rağmen Özal, "Naim derhal getirilsin" emri verdi ve özel uçak gönderdi.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'da doğdu. Naim Süleymanoğlu haltere 1977 yılında başladı.

15 yaşında iken Brezilya'da düzenlenen dünya gençler halter şampiyonasında 52 kiloda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. Aynı dönemde silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçmiştir. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni ünvanını aldı.

TURGUT ÖZAL TÜRKİYE'YE GETİRMİŞTİ

1985 yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yoğun uğraşları sonucunda getirilen Naim Süleymanoğlu, Türkiye için büyük başarılara imza atmıştı.

1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçilen Süleymanoğlu, 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.

Naim Süleymanoğlu'nun kariyerinde elde ettiği başarıları şöyle:

15 yaşında ilk dünya rekorunu kırdı

8 kez dünya şampiyonu oldu, 46 dünya rekoru kırdı

Kendi kilosunun üç katından fazla kaldırarak, 'efsane' oldu

60 kiloda koparmada 200 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı

1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada 'yılın haltercisi' seçildi

Türkiye'ye Olimpiyatlar'da güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur

1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu

1988 yılında Time dergisine kapak oldu

1988 yılında Seul Olimpiyatları'nda 9 dünya, 6 Olimpiyat rekoru kırdı

1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi

Spor otoritelerine göre 'tüm zamanların en iyi haltercisi