Naim Süleymanoğlu filmi ne zaman çekildi? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu konusu ne oyuncuları kimler?

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CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU KONUSU NEDİR?

İlk Dünya Rekoru'na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru, üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat, 6 Avrupa ve 7 Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmin yapımcılığını Ayla, Müslüm, Çiçero ve Türk İşi Dondurma filmleriyle adını duyuran Dijital Sanatlar'dan Mustafa Uslu yaparken, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu ve senaristliğini ise Barış Pirhasan üstleniyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Naim Süleymanoğlu'nu, kendisine neredeyse ikizi kadar benzeyen Hayt Van Eck'in canlandırdığı filmin diğer rollerinde Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Renan Bilek, İsmail Hacıoğlu, Bülent Alkış ve Uğur Güneş yer alıyorlar.

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU OYUNCULARI KİMLER?

Hayat Van Eck - Naim Süleymanoğlu

Yetkin Dikinciler - Süleyman Süleymanoğlu

Selen Öztürk - Hatice Süleymanoğlu

Gürkan Uygun - Enver Türkileri

İsmail Hacıoğlu - Mehmet Tunç

Uğur Güneş - Cemal Tunalı

Renan Bilek - Remzi

Barış Kıralioğlu - Turgut Özal

Bülent Alkış - Atalay Göktuna

Levent Ülgen - Can Pulak

Berat Yenilmez - Selim Egeli

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, Türkiye, Bulgaristan, Melbourne, Brezilya, İngiltere, ABD ve Moskova'da yapıldı.

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU NE ZAMAN ÇIKTI?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun yaptığı, senaryosunu Barış Pirhasan'ın yazdığı, yapımcılığını Mustafa Uslu'nun yaptığı biyografi ve dram türündeki Türk sinema filmi. Senarist Barış Pirhasan, Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'nun anılarını yazdığı, 'Kardeşim Cep Herkülü' kitabından yola çıkarak yazmıştır filmin senaryosunu. Film, Cep Herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatmaktadır. Bu hayat hikayesinde Todor Jivkov liderliğindeki Bulgar Komünist Partisi iktidarı altında 1984 sonunda uygulamaya konan, Bulgaristan Türklerinin isimlerinin devlet zoruyla Bulgar isimleriyle değiştirildiği ve resmi makamlarca "Diriliş Süreci" adı verilen Bulgarlaştırma kampanyasının sonuçları ve bu durumu dünyaya duyurmak için Naim'in Bulgaristan'ı terk etme girişimleri geniş yer tutmaktadır.

Naim Süleymanoğlu'nun, 1970'li yıllarda 10 yaşındayken halterle tanışmasından başlayarak 1988 yılındaki Seul Olimpiyatlarına kadar geçen 11 senesi anlatılıyor. 15 yaşındayken halter kategorisinde en genç dünya rekortmeni unvanına sahip olarak ilk Dünya Rekoru'na imza atışını, Olimpiyat şampiyonluklarını, Avrupa şampiyonluklarını ve Dünya şampiyonluklarını ve daha bir sürü başarıya imza atışını filmde izliyoruz.