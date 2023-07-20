Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Nail Olpak hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Nail Olpak'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Nail Olpak kimdir? Nail Olpak kaç yaşında, nereli? Nail Olpak hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Nail Olpak hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Nail Olpak'ın hayatını araştırıyor. Peki, Nail Olpak kimdir? Nail Olpak kaç yaşında, nereli? Nail Olpak hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

NAİL OLPAK KİMDİR?

Nail Olpak, 1961 yılında Burdur'da İbecik köyünde doğmuştur.

Babası Halil Olpak'dır. İlkokul'u Muğla-Dalaman'da okudu. Ortaokul'u yatılı olarak Aydın-Nazilli'de bitirdikten sonra, Ardından Aydın Lisesi'nde yatılı okudu. 1977 yılında mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra yüksek lisansını enerji alanında yaptı.

İş hayatına 1983 yılında Umar A.Ş.'de mühendis olarak atıldı. Ardından Beko Dikiş Makinaları üretiminde Fabrika Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 1989 yılında Cankurtaran Holding şirketlerinden Esem Elektrik Sayaçları A.Ş.'de Proje Müdürü olarak işe başladı. Aynı grupta 17 yıl görev yaptı. Bu dönemde dünyanın sayılı firmalarından Siemens, Molveno, Ave, Adidas, Arena, Fila, Tefal, Rowenta, vb kuruluşlar ile ortaklık, lisanslı üretimler, yurtiçi ve dışında ticari faaliyetler yaparak çok iyi bir kariyer edindi.

2005 yılında kendi arzusu ile Cankurtaran Holding Başkan Yardımcısı görevinden ayrıldı ve İki arkadaşıyla birlikte NORA Elektrik Malzemeleri şirketini kurdu. Halen NORA Elektrik Malzemeleri A.Ş.'nin ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi olan Nail Olpak, Mimarlar Mühendisler Grubu, Huzur Hastanesi Vakfı ve Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğiyi derecede İngilizce, orta derecede Arapça ve İtalyanca bilmektedir.

Nisan 2012 tarihinde yapılan MÜSİAD'ın 21. Genel Kurulu'nun ardından yeni Genel Başkanı olarak Nail Olpak seçildi. Evli ve 2 oğlu vardır.