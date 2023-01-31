Nail Gönenli kimdir? Nail Gönenli hayatı ve biyografisi! Nail Gönenli kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Nail Gönenli, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Nail Gönenli hakkında merak edilenler. Nail Gönenli hayatı ve biyografisi. Nail Gönenli kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Nail Gönenli merak konusu oldu. İşte Nail Gönenli hakkında merak edilen Nail Gönenli kimdir, Nail Gönenli hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

NAİL GÖNENLİ KİMDİR?

Uzun yıllardır hayatında kimse olmayan Çağla Şıkel'in aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozduğu konuşuluyordu. Özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyan Şıkel, dün akşam yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Dün akşam Kuruçeşme'deki bir mekanda arkadaşının doğum gününü kutlayan Çağla Şıkel, yeni aşkıyla görüntülendi. Oldukça keyifli olduğu görülen 44 yaşındaki Şıkel, bir ara elini Gönenli'nin omzuna koydu. Mekandan peş peşe çıkan ikili aynı araca binerek uzaklaştı. Bir dönem cemiyetin tanınmış psikologlarından Zeynep Selvili ile aşk yaşayan Nail Gönenli ise Aybüke Pusat, Pınar Deniz, Bestemsu Özdemir ve Burcu Kıratlı ile ünlü oyuncularla anılmıştı. Özel hayatıyla sık sık konuşulan Çağla Şıkel'in ise adı Kaan Yıldırım, Tolga Akış, Ali Kalyoncu ve Edis ile aşk iddialarına karışmıştı.