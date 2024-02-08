Nagihan ve Nefise ceza aldı mı? Survivor Nagihan ve Nefise elendi mi?

Nagihan ve Nefise ceza aldı mı ve Nagihan elendi mi merak ediliyor. Survivor All Star'ın önceki akşam yayınlanan konseyinde Yunus Emre ile konuşan Nagihan, tartıştığı Aleyna Kalaycıoğlu'na temas uygulayarak itti. Nagihan ve Nefise ceza aldı mı? Survivor Nagihan ve Nefise elendi mi? Detaylar haberimizdedir…

NAGİHAN VE NEFİSE CEZA ALDI MI?

Survivor All Star'ın önceki akşam yayınlanan konseyinde Yunus Emre ile konuşan Nagihan, tartıştığı Aleyna Kalaycıoğlu'na temas uygulayarak itti. Nefise ise Aleyna'ya söyledikleriyle kavgayı iyice büyüttü. Kavgaların sonunda çılgına dönen Acun Ilıcalı, öfke kusarak sandalyeyi fırlattı. Dün akşam yapılan konseyde Nagihan ve Nefise'ye verilen cezalar belli oldu.

ACUN, NAGİHAN'A 2 TERCİH SUNDU

Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'ye iki tercih sunarak "Hareketlerinin hepsi kural dışı. Ya Aleyna, yarışmacılar ve tüm ekipten özür dile ya da Survivor kariyerine veda et" dedi. Yaşananlardan dolayı gözyaşlarına boğulan Nagihan Karadere ise konseyde gözyaşları içinde herkesten özür diledi.

Yaşananları kabul etmedikleri ve bir daha bu tarz olayların yaşanmaması için yarışmacıları uyaran Acun Ilıcalı, Nefise'ye 2 ödül oyunundan men, Nagihan'a ise 5 ödülden men cezası verdi.