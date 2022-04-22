Nagihan, Perviz ve Atakan Gönüllüler takımına mı geçti, neden geçti? Nagihan, Perviz ve Atakan hangi takımda, yeni takımı Mavi takım mı oldu?

Survivor Gönüllüler takımına hangi yarışmacılar geçti? Bugün yapılan konseyde bazı yarışmacıların takımları değiştirildi. Değişen isimler kimlerdir merak edildi. Peki, Nagihan, Perviz ve Atakan Gönüllüler takımına mı geçti, neden geçti? Nagihan, Perviz ve Atakan'ın yeni takımı Mavi takım mı oldu? Ayrıntılar sizlerle...

NAGİHAN, PERVİZ VE ATAKAN GÖNÜLLÜLER'E Mİ GEÇTİ?

Yapılan takım değiştirme sonucunda Nagihan, Perviz ve Atakan Mavi takıma geçmiş oldu. Yani bu üç isim Gönüllüler takımına geçti.

SURVİVOR 2022 YENİ TAKIMLAR!

Takımları değişen yarışmacılar:

- Ayşe

- Nagihan

- Sude

- Gökhan

- Perviz

- Anıl

- Atakan

Buna göre:

Ayşe Kırmızı takıma geçti.

Nagihan Mavi takıma geçti.

Sude Kırmızı takıma geçti.

Gökhan Kırmızı takıma geçti.

Perviz Mavi takıma geçti.

Anıl Kırmızı takıma geçti.

Atakan Mavi takıma geçti.

2022 SURVİVOR YENİ KADRO!

Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):

- Adem

- Ayşe

- Sude

- Gökhan

- Anıl

- Sema

- Merve

- Batuhan

- Barış

Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):

- Nagihan

- Perviz

- Atakan

- Ogeday

- Nisa

- Evrim

- Hikmet

- Seda

- Berkan

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