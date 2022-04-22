Nagihan, Perviz ve Atakan Gönüllüler takımına mı geçti, neden geçti? Nagihan, Perviz ve Atakan hangi takımda, yeni takımı Mavi takım mı oldu?
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Survivor'da takımlar karıştı. Bazı yarışmacılar Ünlüler takımına geçerken bazıları da Gönüllüler takımına geçti. Mavi takıma geçen isimler Nagihan, Perviz ve Atakan oldu. Peki, Nagihan, Perviz ve Atakan Gönüllüler takımına mı geçti, neden geçti? Nagihan, Perviz ve Atakan'ın yeni takımı Mavi takım mı oldu? İşte detaylar...
Survivor Gönüllüler takımına hangi yarışmacılar geçti? Bugün yapılan konseyde bazı yarışmacıların takımları değiştirildi. Değişen isimler kimlerdir merak edildi. Peki, Nagihan, Perviz ve Atakan Gönüllüler takımına mı geçti, neden geçti? Nagihan, Perviz ve Atakan'ın yeni takımı Mavi takım mı oldu? Ayrıntılar sizlerle...
Yapılan takım değiştirme sonucunda Nagihan, Perviz ve Atakan Mavi takıma geçmiş oldu. Yani bu üç isim Gönüllüler takımına geçti.
Takımları değişen yarışmacılar:
- Ayşe
- Nagihan
- Sude
- Gökhan
- Perviz
- Anıl
- Atakan
Buna göre:
- Ayşe Kırmızı takıma geçti.
- Nagihan Mavi takıma geçti.
- Sude Kırmızı takıma geçti.
- Gökhan Kırmızı takıma geçti.
- Perviz Mavi takıma geçti.
- Anıl Kırmızı takıma geçti.
- Atakan Mavi takıma geçti.
Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):
- Adem
- Ayşe
- Sude
- Gökhan
- Anıl
- Sema
- Merve
- Batuhan
- Barış
Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):
- Nagihan
- Perviz
- Atakan
- Ogeday
- Nisa
- Evrim
- Hikmet
- Seda
- Berkan
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