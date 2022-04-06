Nagihan doping mi yaptı? Nagihan Karadere steroid ve doping kullandı mı?

Nisa'nın konseydeki "senin bu steroidlerin beynini yakmış." sözlerini gündeme getiren Karadere, iddiaları yalanladı ve rekorunu hatırlattı. Peki, Nagihan Karadere steroid ve doping kullandı mı? Nagihan doping mi yaptı?

NAGİHAN DOPİNG Mİ YAPTI?

Tanıtımdaki görüntüler ve açıklamalar ardından Türkiye Atletizm Federasyonu resmi Twitter adresinden açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Tu¨rkiye Atletizm Federasyonu bir televizyon programında yaşanan ve atletizmin imajını olumsuz etkileyen tartışmalarla ilgili açıklama yapma ihtiyacı duymuştur. Konuyla ilgili açıklamamız aşağıdadır.

Dün akşam TV8'de yayınlanan bir yarışma programının uzun süredir katılımcıları arasında yer alan ve halen 400 metre engelli Türkiye rekorunu elinde bulunduran eski milli atlet Nagihan Karadere'yle ilgili mesnetsiz iddialar ortaya atılmıştır. Kariyeri boyunca 10 yıldan fazla milli formayı giyen Karadere'nin zamanında dopingten yakalandığı iddia edilmiş ve karalanmaya çalışılmıştır.

400 metre engelli branşında 55.09'luk Türkiye rekorunu 2011'den bu yana elinde tutan Nagihan Karadere'nin zamanında dopingten yakalandığı iddiası, gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu vesileyle kamuoyunu bilgilendirirken, popüler mecralardaki tartışmaların atletizmin imajına zarar verdiğini hatırlatıyor, hem katılımcıları hem de program yapımcılarını bu gibi konularda daha hassas olmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla." ifadelerine yer verildi. Türkiye Atletizm Federasyonu

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