Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın 28. bölüm tanıtımı yayınlandı.Bu akşam yayınlanacak bölümde bomba bir olay yaşandı. Tanıtımda Acun Ilıcalı'nın konseyde öfkelendiği görülüyor. Peki, Nagehan elenecek mi, diskalifiye mi olacak?

NELER OLDU?

Olay sonrası Acun Ilıcalı adeta çıldırdı. Ilıcalı, "Bu kıza yaptıklarınız oldu mu şimdi? Kahkahalar atıyorsunuz, yarışmacı bir kızı ağlattınız. Durun diyorum duramıyorsunuz. Hepimize yazıklar olsun. Böyle bir şey olur mu ya. Oy kullanırken kızı itiyorsun. Bu programda sizin hakkınızda kimse konuşmayacak mı? Siz ne istiyorsunuz, ne istiyorsunuz. Her gün olay çıkartıyorsunuz. Kız ağlayarak gitti şimdi. Ne istiyorsunuz, kavga mı kaos mu ne istiyorsunuz" diyerek sandalyeyi devirdi.

"Ilıcalı "Rahat durulamıyor mu bu programda ne battı size. Kendinizden başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Bana onu dediler bana bunu dediler... Normal duramıyor musunuz? Hakaret etmeden bir hayat yok mu? Tamam abi herkes gitsin ne yapıyorsanız yapın" dedi ve programı yarıda kesti.

NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ?

Yeni bölümün fragmanında Acun Ilıcalı'nın Nagihan'la konuştuğu görülüyor. Ilıcalı, "Kendin dayanamadın. Dayanamıyorsun da. Çok güzel birliktelik yaşadık. Yıllarca da güzel birlikteliğimiz oldu. Tadını kaçırmadan... Neyi bekliyorsun? Her dakika olay çıkaracaksın, biz de tamam mı diyeceğiz?" derken Nagihan'ın ise tek başına konseyden ayrıldığı görülüyor. Fragmanın yayınlanmasının ardından Nagihan'ın diskalifiye edildiği iddia edildi.