Gazeteci Nagehan Alçı'nın 13 yıllık eşi olan Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşanmak için mahkemeye başvurduğu iddia edildi. Peki, Nagehan Alçı ve Rasim Ozan boşanıyor mu? Nagehan Alçı ve Rasim Ozan neden boşanıyor, sebebi ne? Boşanma iddiaları gerçek mi?

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan boşanıyor mu? Sorusu, sosyal medya üzerinde ve internet üzerindeki tartışmaların, haberlerin ardından merak edildi. Gazeteci Nagehan Alçı'nın 13 yıllık eşi olan Rasim Ozan Kütahyalı'ya boşanma davası açtığı iddia edildi. Peki, Nagehan Alçı ve Rasim Ozan boşanıyor mu? Nagehan Alçı ve Rasim Ozan neden boşanıyor, sebebi ne? Boşanma iddiaları gerçek mi?

NAGEHAN ALÇI VE RASİM OZAN BOŞANIYOR MU?

Odatv'nin haberine göre Nagehan Alçı,Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşanma davası açtı. İkiz çocukları olan çift, boşanmak için İstanbul 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Boşanma dosyasında Nagehan Alçı'nın davacı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın davalı olduğu öğrenildi. Boşanma iddialarıyla ilgili iki taraftan da bir açıklama gelmedi.