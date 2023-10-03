Ünlü gazeteciler Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma haberi gündeme bomba gibi düştü. Nagehan Alçı ayrıldı mı merak konusu oldu. Peki, Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı boşandı mı? Nagehan Alçı ayrıldı mı? İşte detaylar...

Gazeteci Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Gündeme gelen haberlerin ardından ikili boşandı mı merak konusu oldu. Arama motorlarında Nagehan Alçı ve Rasim Ozan ayrıldı mı sorgulatılıyor. Peki, Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı boşandı mı? Nagehan Alçı ayrıldı mı? Detaylar haberimizde...

NAGEHAN ALÇI RASİM OZAN KÜTAHYALI BOŞANDI MI?

13 yıl önce nikah masasına oturan Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul 2. Aile Mahkemesinde anlaşmalı olarak boşandı. Çift, duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yaparak boşanmanın dostça ve güzel bir şekilde gerçekleştiğini belirtti.

NAGEHAN ALÇI AYRILDI MI?

Boşanma davası, bugün İstanbul 2. Aile Mahkemesinde görüldü. Çift, duruşmayı mahkeme kaleminde bekledi. Önce görüntü alınmasını istemeyen çift, basın mensuplarının soruları karşısında mahkeme kapısında yan yana geldi. Nagehan Alçı, "Biz anlaşmalı, medenice, güzel bir şekilde bitiriyoruz. Herhangi bir problem yok. Ailemizin mahremiyeti adına sizden de saygı rica ediyoruz" dedi. Duruşma yaklaşık 15 dakika sürdü. Duruşma salonundan avukatlarıyla ayrı ayrı çıkan Nagehan Alçı "Boşandınız mı?" sorusuna, "Anlaşmalı dostça güzel bir şekilde bitirdik" diye yanıtını verirken, Rasim Ozan Kütahyalı ise, "Güzel dostça, her şey iyi" şeklinde cevap verdi.