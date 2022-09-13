Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nagehan Alçı Gülşen'e ne dedi? Nagehan Alçı Gülşen kararına ne dedi?

Gündem Haberleri

Nagehan Alçı Gülşen'e ne dedi? Nagehan Alçı Gülşen kararına ne dedi?

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen gazeteci Nagehan Alçı sosyal medyadan Gülşen kararı hakkında açıklama yaptı. Peki, Nagehan Alçı Gülşen'e ne dedi? Nagehan Alçı Gülşen kararına ne dedi? İşte detaylar...

Yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren gazeteci Nagehan Alçı Twitter hesabından Gülşen hakkında çıkan kararla ilgili paylaşımda bulundu. Gülşen ile ilgili paylaşım yapan Nagehan Alçı'nın tweeti kısa sürede magazin gündeminde yer aldı. Peki, Nagehan Alçı Gülşen'e ne dedi? Nagehan Alçı Gülşen kararına ne dedi? Detaylar haberimizde...

NAGEHAN ALÇI GÜLŞEN'E NE DEDİ?

Gazeteci Nagehan Alçı Gülşen kararına Twitter hesabından paylaştığı tweet ile paylaşımda bulundu. Kısa sürede gündem olan paylaşımda Alçı, şu sözleri kullandı: Gülşen'in ev hapsi kararı nihayet kalktı. Bu doğru kararın altında kadın hakimlerin imzası var

NAGEHAN ALÇI GÜLŞEN KARARINA NE DEDİ?

Nagehan Alçı, Twitter hesabında Gülşen'in ev hapsi kararına ilişkin yazdığı köşe yazısını paylaştı. Alçı, "Gülşen'in ev hapsi kararını kaldıran 3 kadın hakimmiş, dünyayı biz kadınlar yönetsek her şeyin ne kadar farklı olacağını gösteren bariz örnek" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi adli kontrol tedbiri kaldırıldıŞarkıcı Gülşen'in ev hapsi adli kontrol tedbiri kaldırıldı Gülşen... EV HAPSİ KALDIRILDI!Gülşen... EV HAPSİ KALDIRILDI! Manisa spor haberleri... Manisa BBSK'lı judoculardan büyük başarıManisa spor haberleri... Manisa BBSK'lı judoculardan büyük başarı
Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Nagehan Alçı Gülşen Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title