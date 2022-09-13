Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen gazeteci Nagehan Alçı sosyal medyadan Gülşen kararı hakkında açıklama yaptı. Peki, Nagehan Alçı Gülşen'e ne dedi? Nagehan Alçı Gülşen kararına ne dedi? İşte detaylar...

Yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren gazeteci Nagehan Alçı Twitter hesabından Gülşen hakkında çıkan kararla ilgili paylaşımda bulundu. Gülşen ile ilgili paylaşım yapan Nagehan Alçı'nın tweeti kısa sürede magazin gündeminde yer aldı. Peki, Nagehan Alçı Gülşen'e ne dedi? Nagehan Alçı Gülşen kararına ne dedi? Detaylar haberimizde...

NAGEHAN ALÇI GÜLŞEN'E NE DEDİ?

Gazeteci Nagehan Alçı Gülşen kararına Twitter hesabından paylaştığı tweet ile paylaşımda bulundu. Kısa sürede gündem olan paylaşımda Alçı, şu sözleri kullandı: Gülşen'in ev hapsi kararı nihayet kalktı. Bu doğru kararın altında kadın hakimlerin imzası var

NAGEHAN ALÇI GÜLŞEN KARARINA NE DEDİ?

Nagehan Alçı, Twitter hesabında Gülşen'in ev hapsi kararına ilişkin yazdığı köşe yazısını paylaştı. Alçı, "Gülşen'in ev hapsi kararını kaldıran 3 kadın hakimmiş, dünyayı biz kadınlar yönetsek her şeyin ne kadar farklı olacağını gösteren bariz örnek" ifadelerini kullandı.