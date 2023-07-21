Nagehan Alçı boşanıyor mu? Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı boşanıyor mu?

Gazeteci Nagehan Alçı'nın 13 yıllık eşi olan Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşanmak için mahkemeye başvurduğu iddia edildi. Boşanma dosyasında Nagehan Alçı'nın davacı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın davalı olduğu belirtildi.

Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşanmak için mahkemeye başvurdu iddiası gündem oldu. Peki, Nagehan Alçı boşanıyor mu?

NAGEHAN ALÇI BOŞANIYOR MU?

Odatv'nin haberine göre Nagehan Alçı, ikiz çocukları olan çiftin, boşanmak için İstanbul 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

Boşanma dosyasında Nagehan Alçı'nın davacı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın davalı olduğu öğrenildi. Boşanma iddialarıyla ilgili iki taraftan da bir açıklama gelmedi.