Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanma iddialarının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Peki, Nagehan Alçı boşandı mı? Nagehan Alçı neden boşandı, sebebi ne?

Nagehan Alçı boşandı mı? Sorusu, son günlerde gündeme gelen haberlerin ardından merak ediliyor ve internet üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Konu hakkında sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Nagehan Alçı, internet üzerinde yer almakta olan iddialara yanıt verdi. Peki, Nagehan Alçı boşandı mı? Nagehan Alçı neden boşandı, sebebi ne?

NAGEHAN ALÇI BOŞANDI MI?

Nagehan Alçı, 2010 yılında evlendiği Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanma iddialarını doğruladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Alçı, Kütahyalı ile dostluklarının devam edeceğini belirtti. Nagehan Alçı yaptığı paylaşımda "Rasim'le uzlaşıp, anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık. O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak. İlişkimiz hep baki kalacak. Çocuklarımız için medyadaki meslektaşlarımdan sürece saygılı olmalarını rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Açıklamasının devamında çocuklarının süreçten olumsuz etkilenmemesi için süreçle ilgili yayın yasağı aldırdıklarını belirten Alçı, "Boşanma sürecimizle ilgili mahkemeden yayın yasağı çıkmıştır. 10 yaşındaki çocuklarımızın sağlığını da ilgilendiren bu hassas konuda yalan yanlış, bölük pörçük haberler yaparak yayın yasağını ihlal edenlerin gereken cezayı alması için avukatlarımız suç duyurusunda bulunacaktır" dedi.