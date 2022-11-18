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Nadire Tömbeki kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef konuğu Nadire Tömbeki kimdir?

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Nadire Tömbeki kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef konuğu Nadire Tömbeki kimdir?

Masterchef 18 Kasım dış oyunu için Konya'ya gitti. Bugün oylama için yarışmaya birçok konuk davet edildi. Konuklardan birisi ise Nadire Tömbeki oldu. Peki, Nadire Tömbeki kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

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Nadire Tömbeki kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef konuğu Nadire Tömbeki kimdir?

NADİRE TÖMBEKİ KİMDİR?

Nadire Tömbeki, KOMEK yemek öğretmenidir. 18 Kasım 2022 Cuma günü Masterchef dış oyun konuklarından birisidir.

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