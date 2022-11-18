Nadire Tömbeki kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef konuğu Nadire Tömbeki kimdir?

Masterchef 18 Kasım dış oyunu için Konya'ya gitti. Bugün oylama için yarışmaya birçok konuk davet edildi. Konuklardan birisi ise Nadire Tömbeki oldu. Peki, Nadire Tömbeki kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...