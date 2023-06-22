Nadir Alparslan kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir? Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan kimdir?

Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Nadir Alparslan ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Nadir Alparslan kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Nadir Alparslanise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Nadir Alparslan kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

NADİR ALPARSLAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

Bürokrat,Kamu Yöneticisi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı. 1966 yılında Kırşehir'de doğdu. 1987'de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1999'da Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu'nda iş hayatına başlayan Nadir Alpaslan, dört yıl süreyle Turizm Bakanlığı'nda Bakan Müşaviri ve İdari Mali İşler Başkanı olarak görev yaptı.

Çalışma hayatına 2003 ve 2007 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı ve Bakan Müşaviri olarak devam eden Nadir Alpaslan, 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı'na Abdullah Gül'ün seçilmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı oldu.

Nadir Alpaslan, 15 Nisan 2011 tarihinden itibaren Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı seçilince Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine devam etmiş ve 21 Temmuz 2018 tarihinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. Vakıflar eski Genel Müdürü Adnan Ertem'in kayınbiraderidir.

21 Haziran 2023 tarihli kararname ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bakan yardımcısı oldu.