"Konyalım" şarkısıyla bir döneme damga vuran Nadide Sultan'ın şarkıları ve kariyeri araştırılmaya başlandı. İlk albümünü 1997 yılında çıkartan ünlü şarkıcının hayatı merak konusu oldu. Peki, Nadide Sultan kimdir? Nadide Sultan kaç yaşında, nereli? Nadide Sultan son hali! Detaylar haberimizde...

NADİDE SULTAN KİMDİR?

Nadide Sultan 15 Kasım 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Konyalıdır. İlk, orta ve lise eğitimini sırasıyla İdealtepe İlkokulu, Fenerbahçe Ortaokulu ve Lisesi'nde tamamlamıştır. Okul yıllarında sürekli müzikle iç içe olmuş ve Üsküdar Musiki Cemiyetine devam etmiştir. Liseden sonra arkadaşlarıyla kurdukları müzik grubu ile değişik barlarda şarkı söylemiş, vokal ve solistlik yapmıştır. Bu arada bazı ses sanatçılarının dikkatini çekmiş, Aydın, Emel Sayın, Altay, Coşkun Sabah ve Fatih Ürek'ede vokal yapmıştır. Bugüne kadar yedi albümü bulunan sanatçı ayrıca Çifte Bela ve Yapma Diyorum adlı televizyon dizilerinde oynamış, Ispanaktan Nağmeler adlı sinema filminde ve Bodrum Hakimi TV filminde rol almıştır. TGRT'de yayınlanan Anadolu Magazin ve Kanal 1'de yayınlanan Renkli Bir Gece programlarında sunuculuk yapmıştır. Ayrıca 2007'den 2009'a kadar Radyo Mega'da Nadidece adlı bir radyo programı yapmıştır. 2010 yılında yepyeni bir maxi single ile müzik dünyasına tekrar merhaba diyen Nadide Sultan, yeni imajı ve şarkıları ile o dönem çok konuşulmuştu. 2009 yılından itibaren, yarım bırakmış olduğu üniversite eğitimine geri dönen sanatçı, 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Ses Eğitimi bölümünden mezun olmuştur. Şarkıcı 2012 yılında TMC etiketiyle Hayat Aşktan Yana albümünü yayınladı. Bu albümde Nadide sade bir biçimde ve akustik bir sound ile sevenleriyle buluştu. Sanatçı 2012-2013 sezonunda Fog TV'de Nadide Geceler adlı canlı performans programını sunmuştur. Eğitimine de devam eden Nadide Sultan son olarak masterını Haliç Üniversitesi Türk Musikisi bölümünden 2014 yılında tamamlamış ve şu anda Haliç Üniversitesinde Türk Müziği bölümünde doktora yapmaktadır.

2013'te, bestesi kendisine ait dijital single çalışması "Anlayan Anlar"ı dinleyenlerine buluşturan sanatçı, 2014 yılında ikinci single çalışması "Vazgeç Kalbim"i Sipan Babur Production etiketiyle yayımladı. Şarkının söz ve müziği Nezih Üçler ile Deha Bilimlier'e, düzenlenmesi ise Okan Akı'ya aittir. Üçler bu single çalışmasında Nadide Sultan'a eşlik etmiştir. Şubat 2014'te yayımlanan "Vazgeç Kalbim"in video klibini ise Nadide Sultan yönetmiştir. Üçüncü single çalışması "Kalbimin Sahibi"ni 2016 yılında piyasaya sürdü. Son olarak dördüncü single çalışması ''Uçmalıyım''ı sevenleriyle buluşturdu. Şarkıcı, reklam ve film yönetmeni Hakan Yonat ile 16 Ağustos 2014'te evlendi ve 16 Mayıs 2018 tarihinde oğlu Kaan dünyaya geldi.

Akademik kariyeri

2011 yılında Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Ses Eğitimi bölümünde tamamlamıştır.

2014 yılında Yüksek Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Türk Musikisi bölümünde tamamlamıştır.

2014-halen Türk müziği üzerine Haliç Üniversitesi'nde doktora yapmaktadır.

Diskografi

Albümler

Vuslat'a Beş Kala (1997)

Tutuldum (1999)

Aşktan Ölsem (2000)

Dene Bakalım (2004)

Tek Kişilik (2007)

Nadide's (2010)

Hayat Aşktan Yana (2012)

Dijital Single

"Anlayan Anlar" (2013)

"Vazgeç Kalbim" (2014)

"Kalbimin Sahibi 2016" (2016)

"Uçmalıyım" (2017)

Derleme Albümler

Mega Hits 2000 - Konyalım Universal Müzik

Yol Şarkıları 2000, Vol.3 - Konyalım

Top Hits 2001- Konyalım

Best Remix 2001 - Konyalım

Süper Hits - Alışkanlık Yaparım

Türkçe Pop Hits, Vol. 2, 2011- İki Kanlı Seyhan Müzik

12 Pop, 2015 - Kimsesiz Biri TMC Müzik

Arabesk Dünyam, 2015, Sensiz yaşar mıyım? TMC Müzik

Sözü veya müziği kendisine ait eserleri

1997 Vuslat'a Beş Kala (Söz: Nadide)

1999 Tutuldum (Söz: Nadide; Müzik: Nadide & Ahmet Özden) , Dur Dinle (Söz: Nadide)

2000 Kalbimsin (Söz: Nadide) , Affeder Mi Tanrım (Söz: Nadide) - Şarkıcı Rehe tarafından yorumlanmıştır.

2004 Sen Benimsin (Söz & Müzik: Nadide), Ihanetinin Bedeli (Söz&Müzik: Nadide), Bu yaz eğleneceğim (Söz: Nadide)

2007 Hoşçakal (Söz: Nadide; Müzik: Nadide & Cihan Konuk), Portakal (Söz & Müzik: Nadide & Elif Nun), Ağla Ağla (Söz: Nadide; Müzik: Nadide & Barbaros Uslu), Kalbimin Altın Anahtarı, Şaştın mı Şaşkın (Söz & Müzik: Nadide)

2013 Anlayan Anlar (Söz & Müzik: Nadide)

2017 Uçmalıyım (Söz & Müzik: Nadide & Sertaç Ekiz)

Coverlanılan eserleri

2000: Lübnanlı şarkıcı Elissa tarafından sözü ve müziği Nadide Sultan'a ait Tutuldum şarkısını Arapça yazılmış sözler ile Meen Bloom adıyla yeniden yorumladı.

Coverladığı eserler

1999 Konyalım, Beyaz Atlım (orijinal: Greek), Oh Be (orijinal: Greek)

2000 Taht kurmuşşun kalbime, Kaç yıl geçti aradan, Aşk Aşk Aşk

2004 Seni ben ellerin..., Rüzgâr söylüyor, Halime Kız

2010 Olmadı gitti

2012 Dön Bana, Aşk benide al (orijinal: Greek), Öyle sevdik biz (orijinal: Greek)

Video klipleri

1997: Vuslat'a Beş Kala

1997: Ben Olaydım

1999: Tutuldum

1999: Konyalım

1999: Beyaz Atlım

2000: Alışkanlık Yaparım

2004: Dene Bakalım

2005: Halime Kız

2007: Tek Kişilik

2008: Üç Dilek

2010: Olmadı Gitti

2012: Kimsesiz Biri

2013: Taşındım Yüreğinden

2014: Vazgeç Kalbim

2016: Kalbimin Sahibi

2017: Uçmalıyım

Sunduğu Tv ve Radyo Programları

2005: Anadolu Magazin - TGRT

2006: Renkli Bir Gece - Kanal 1

2007-2009: NadideCe - Radyo Mega

2012-2013: Nadide Geceler - Fog Tv

Dizi ve Filmleri

2001-2002: Çifte Bela - Kanal D

2005: Ispanaktan Nağmeler - Sinema Filmi

2005: Bodrum Hakimi - TGRT Tv Filmi

2009: Yapma Diyorum - TRT