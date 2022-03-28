İSTANBUL (Haberler.com) - Nadide Sultan kimdir, kaç yaşında? soruları merak edilmekte. Bir döneme "Konyalım" şarkısıyla damga vuran Nadide Sultan son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Vatandaşlar internette en çok "Nadide Sultan kimdir? Nadide Sultan kaç yaşında, aslen nerelidir? Nadide Sultan'ın eşi kimdir?" sorularını araştırmakta. Nadide Sultan ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

NADİDE SULTAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aslen Konyalı olan Nadide Sultan, 15 Kasım 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Nadide Sultan İlk, orta ve lise eğitimini sırasıyla İdealtepe İlkokulu, Fenerbahçe Ortaokulu ve Lisesinde tamamlamıştır. Liseden sonra kurdukları müzik grubu ile, değişik mekanlarda vokal ve solistlik yapan Sultan, Emel Sayın, Altay, Coşkun Sabah ve Fatih Ürek'e de vokal yapmıştır. Bugüne kadar yedi albümü bulunan sanatçı ayrıca 2001 yapımı Çifte Bela dizisinde oynadı, bu dizide Ayşe Tolga ile başrolü üstlendi. TGRTde yayınlanan Anadolu Magazin ve Kanal 1'de yayınlanan Renkli Bir Gece programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir. 2009 yılı itibariyle yarım bırakmış olduğu üniversite eğitimine geri dönen sanatçı, 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Ses Eğitimi bölümünden mezun olmuştur. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2012 yılında TMC etiketiyle Hayat Aşktan Albümünü yayınladı. Bu albümde Nadide sade bir biçimde ve akustik bir sound ile sevenleriyle buluştu. Eğitimine de devam eden Nadide son olarak masterını Haliç Üniversitesi Türk Musikisi bölümünden 2014 yılında tamamlamış ve şu anda Haliç Üniversitesinde Türk Müziği bölümünde doktora yapmaktadır. Geçtigimiz yıl bestesi kendisine ait digital single çalışması Anlayan Anlar'ı dinleyenlerine buluşturan sanatçı, 2014 yılında ikinci single çalışması "Vazgeç Kalbim"i ve son olarak 2016 yılında üçüncü single çalışması "Kalbimin Sahibi"ni müzik severlere sundu. Nadide Sultan, üç yıldır birlikte olduğu ünlü reklam ve film yönetmeni Hakan Yonat ile 16 Ağustos 2014 tarihinde nikah masasına oturdu.

Ünlü reklam ve film yönetmeni Hakan Yonat ile Nadide Sultan'ın bu evlilikten Kaan isimli bir oğlu vardır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Haberler.com - Gündem