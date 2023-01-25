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Naciye Dedeoğlu kimdir? Naciye Dedeoğlu öldü mü?

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde MHP 24. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun ağabeyi Metin Dedeoğlu ve Naciye Dedeoğlu evinde ölü bulundu.

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Doğukent Mahallesi'nde yaşayan Metin (69) ve Naciye Dedeoğlu'ndan (72) haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti. Anahtarla girdikleri evde Dedeoğlu çiftini hareketsiz yatarken gören yakınları durumu polise bildirdi.

NACİYE DEDEOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cesetleri, savcılık incelemelerinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Metin Dedeoğlu'nun MHP 24. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun ağabeyi olduğu öğrenildi.

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