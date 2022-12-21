Naci Ünüvar kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne? Naci Ünüvar'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi!

Trabzonspor - Samsunspor maçında attığı 2 golle gündeme gelen Naci Ünüvar kimdir merak edildi. Peki, Naci Ünüvar kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne? Naci Ünüvar'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir? İşte detaylar...