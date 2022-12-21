Naci Ünüvar kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne? Naci Ünüvar'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi!
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Trabzonspor - Samsunspor maçında attığı 2 golle gündeme gelen Naci Ünüvar kimdir merak edildi. Peki, Naci Ünüvar kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne? Naci Ünüvar'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir? İşte detaylar...
Naci Ünüvar kimdir? Naci Ünüvar kaç yaşında? merak ediliyor. Peki, Naci Ünüvar kimdir, aslen nereli, hangi takımda oynuyor, doğum tarihi kaç, kaç yaşında? Naci Ünüvar mevkisi ne, forvet mi?
NACİ ÜNÜVAR KİMDİR?
Naci Ünüvar (d. 13 Haziran 2003), Trabzonspor takımında forvet pozisyonunda oynayan Türk asıllı Hollandalı futbolcudur. The Guardian'ın "Yeni Nesil 2020" listesine dâhil olmuştur.
- Naci Ünüvar doğum tarihi : 13 Haziran 2003
- Naci Ünüvar kaç yaşında : 19 yaşında
- Naci Ünüvar nereli : Hollanda doğumlu
- Naci Ünüvar hangi mevkide oynuyor : Forvet, Kanat
- Naci Ünüvar hangi takımda : Trabzonspor
- Naci Ünüvar numarası kaç : 23
- Naci Ünüvar boyu kaç : 1,68 m
Kulüp kariyeri:
Ünüvar, ilk profesyonel maçına 13 Aralık 2019 tarihinde Jong Ajax formasıyla Eerste Divisie'de SC Cambuur karşısında çıktı. 23 Ocak 2020 tarihinde AFC Ajax formasıyla SV Spakenburg'u yendikleri KNVB beker maçında attığı golle, Ajax'ın gol atan en genç futbolcusu oldu.
Millî takım kariyeri:
Hollanda'da doğan Türk kökenli Ünüvar, Hollanda'nın genç millî takım düzeylerinde forma giydi.