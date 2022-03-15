Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini Tansel Öngel canlandırıyor. Yıllar sonra Safiye'nin karşısına çıkan Naci aslında hastadır. Peki Masumlar Apartmanı Tansel Öngel diziden ayrılıyor mu? Naci öldü mü? Naci Hasta mı? Masumlar Apartmanı Naci ayrıldı mı?

NACİ ÖLDÜ MÜ?

Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel diziye katıldığından beri en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Yıllar sonra hayatının tek aşkı Safiye ile bir araya gelmek isteyen Naci aslında ölmek üzeredir. Naci'nin hastalığı ile ilgili herhangi bir ayrıntı henüz yok. Ayrıca Naci'nin ne zaman öleceği, hangi bölümde ayrılacağı hala belirsizliğini koruyor.

Tansel Öngel, 24 Eylül 1976'da doğdu. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.

Bazı Televizyon Dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyılda 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır.

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