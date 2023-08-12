Naci Görür Malatya deprem yorumu nedir? DEPREM ANALİZİ! Naci Görür deprem analizi ne?

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde peş peşe üç deprem meydana geldi. Saat 16.39'da yaşanan 4.8'lik depremin ardından saat 16.40'da 4.5'lik bir deprem daha yaşandı. Meydana gelen depremlerin ardından Naci Görür'ün deprem yorumu merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Naci Görür Malatya deprem açıklaması araştırılmaktadır. Peki, Naci Malatya deprem yorumu nedir? Naci Görür deprem analizi ne? Detaylar haberimizde...

NACİ GÖRÜR MALATYA DEPREM YORUMU NEDİR?

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen depremlerin artçı olmadığını belirterek, "Şimdi Malatya'ya geldiğimiz zaman o 6 Şubat depremlerinin bir sonucu. Şimdi bu depremler, 6 Şubat'ta kendi depremi oluşturan faylarının kırılmayan kesimlerine veya komşu faylara stresi transfer ettiler. 6 Şubat'tan sonra orada mevcut olan o bölgede mevcut olan fayların stres alanları değişti. Stres alanları değişti demek o fayların içerisinde depremi kıracak kuvvetlerin miktarında değişiklik oldu. Kimisinde arttı, kimisinde azaldı. Şimdi, ona göre bizim bu son gördüğümüz Malatya depremleri muhtemelen bu stres transferinin bir tezahürü olsa gerek. Bu depremi artçı diye nitelendirdiler. Ben artçı olduğunu düşünmüyorum. Artçı deprem, büyük depremi oluşturan fay düzlemi üzerinde veya sistemi içerisinde olursa biz ona artçı deprem diyoruz. Halbuki Malatya'da son olan bu 4-5 depremler mevcut asıl depremleri oluşturan faya bağlı olarak oluşmuş faylar değil. Bunlar muhtemelen komşu faylar, bağımsız faylar dolayısıyla oluşan depremlerde bence yani bağımsız depremler" diye konuştu.

NACİ GÖRÜR DEPREM ANALİZİ!

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'daki son iki depremin hangi fay tarafından üretildiğini tespit edemediklerini ifade ederek, "Malatya'da son olan iki depremin hangi fay tarafından üretildiğini biz bilmiyoruz. Odak noktalarını koyup baktığımız zaman, bu deprem noktalarının odaklarının, Doğanşehir fayına veya Malatya fayına paralel veya belki de belli bir açıyı da açıyla kesen bir fay üzerinde olabileceğini düşünüyorum. Ama o fayı da göremiyorum haritada da çizilmediğine göre bir soru işaretiyle 'Acaba yeni bir fay mı?' diye söyledim. O bölgede daha büyük deprem olmaz. Niye? Çünkü büyük depremleri oluşturacak büyük fayların çoğu kırıldı. Kalan faylarda da o kadar büyük depremler oluşturacak güç yok zaten. O nedenle o bölge için diyorum; daha büyük deprem habercisi değil. Şimdi böyle büyük depremler olursa o bölgede bulunan büyük depremleri üretmiş faya bağlı veya komşusu olan faylarda hareketlenmeler başlar. Çünkü denge bozulmuştur. Artçı depremler niye olur? Önce büyük deprem olur, artçılar başlar. Çünkü o büyük depremi oluşturan fayın kırılmamış yerleri vardır, yavaş yavaş onlar kırılır. Fay bir anlamda, o sistem kendi kendini temizler. Yani kalıntılarını kırar eder. Rahatlamaya çalışır, o rahatlamaya çalışmak için de küçük küçük depremler oluşturur. Yerleşir ve bir zaman alır. Büyük depremlerden sonra kırılmayan yerler kırılıyor, temizleniyor. Enerjiyi oradan boşaltılıyor küçük şeylerle" dedi.