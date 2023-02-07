Naci Görür kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Naci Görür'ün hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Prof. Dr. Naci Görür geliyor. Peki, Prof. Dr. Naci Görür kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Prof. Dr. Naci Görür'ün hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Naci Görür'den 7,7'lük deprem sonrası olay sözler: Söyledik ama hiç kimse tepki bile vermedi

Prof. Dr. Naci Görür bugün Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk olacak. Teke Tek'te yer alan Prof. Dr. Naci Görür'ün hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Naci Görür kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

NACİ GÖRÜR KİMDİR?

Prof. Dr. Naci Görür (d. 1947, Elazığ, Türkiye), jeolog, sedimantoloji ile deniz jeolojisi uzmanı ve Bilim Akademisi üyesi.

Prof. Dr. Naci Görür doğum tarihi : 1947

Prof. Dr. Naci Görür kaç yaşında : 76 yaşında

Prof. Dr. Naci Görür nereli : Elazığ

Prof. Dr. Naci Görür mesleği ne : Jeolog, Bilim Akademisi üyesi, Profesör

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesidir. Havza analizi ve depremsellik konusunda araştırmaları vardır. Marmara Denizi ve deprem konusunda çalışan ve kamuoyunu bilgilendiren bilim insanlarındandır.

Kariyeri

1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde lisans ve 1971'de yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra 1973'e kadar İTÜ'de öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1977'de Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile İngiltere'de Imperial College of London'da doktora yaptı.

Naci Görür 1978'de Türkiye'ye dönerek İTÜ'de 1983'te doçent, 1989'da profesör oldu. 1983 yılında, 40 yaşını aşmamış, parlak bilim insanlarına verilen TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nü kazandı. 2004'te İstanbul NATO Zirvesi'nde verilen Barış ve Güvenlik İçin Bilim Ödülü'nü (NATO Bilim Ödülü) aldı.

1997 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'ne (TÜBA) seçilen Prof. Dr. Naci görür, 2011'de TÜBA üyelerinin hükûmetçe atanmasını öngören yasa değişikliği ile birlikte bu kurumdan istifa eden bilim insanlarından biridir. Bilim Akademisi asli üyesidir.

17 Ekim 2022 itibarıyla Elsevier ve Stamford Üniversitesinin her yıl yaptığı dünyanın en etkili bilim insanları listesinde Bim Akademisi adresi altında yer almıştır .