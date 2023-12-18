Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? Naci Görür deprem tahmini ne?

Naci Görür İstanbul depremiyle ilgili açıklamaları araştırılıyor. Naci Görür deprem tahmini nedir merak konusu oldu. Peki, Naci Görür İstanbul deprem açıklaması nedir? Naci Görür deprem tahmini ne? İşte detaylar...

Ünlü jeolog Naci Görür, İstanbul'da beklenen depremle ilgili tahminlerini paylaştı. Görür'ün açıklamaları, deprem konusunda bilinçlendirme ve hazırlık yapma noktasında önem taşıyor. Arama motorlarında Naci Görür İstanbul deprem yorumu sorgulatılıyor. Peki, Naci Görür İstanbul deprem açıklaması nedir? Naci Görür deprem tahmini ne? Detaylar haberimizde...

NACİ GÖRÜR İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI NEDİR?

Prof. Dr. Naci Görür, Yalova Çınarcık'ta yaşanan 4.1'lik depremin ardından "Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara'daki sistem gerilim biriktiriyor, Sevgiyle" açıklamasını yaptı.

İSTANBUL KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Marmara Denizi, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında saat 23.53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir'de de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise Marmara Denizi, Yalova açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4 olarak rapor etti.