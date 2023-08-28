Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş depremlerinin fayların stres alanlarını değiştirdiğini belirtti. "Deprem beklentim değişti" ifadelerini kullanan Naci Görür'ün açıklamalarının ardından vatandaşlar Naci Görür deprem açıklaması nedir? Kayseri'de deprem bekleniyor mu? Naci Görür Kayseri deprem uyarısı ne? araması yaptı.

NACİ GÖRÜR DEPREM AÇIKLAMASI NEDİR?

Kahramanmaraş depremlerinin her şeyi etkilediğini, fayların stres alanını değiştirdiğini söyleyen Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem beklentim değişti" diyerek, Kayseri'ye dikkat çekti. Görür, "Mesela Kayseri'de deprem oldu. Ama kimileri de çıkıyor 'Kayseri'de 7 büyüklükte deprem olmaz' diyor. Kayseri halbuki canlı bir fayın üzerinde oturuyor. Üzerinde oturduğu fay 700 kilometre uzunluğunda." ifadelerini kullandı.

"DEPREM BEKLENTİM BİRAZ DEĞİŞTİ"

İstanbul depremi için pek çok uyarıda bulunan Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, gazeteci Fatih Altaylı'nın programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki deprem beklentisinin değiştiğini belirten Naci Görür, canlı fay olduğunu söylediği Kayseri'ye dikkat çekti. Görür, şunları söyledi: "Benim deprem beklentim biraz değişti. 6 Şubat depremlerini çok normal, rastgele herhangi bir levha içindeki bir fayın deprem üretmesi gibi algılamamak lazım. Burada 3 levha bağlı olarak birbirlerine göre ciddi hareket yaptılar. En azından 7,5 metre. Bu levhaların bu boyutta hareket etmeleri onların yakın çevrelerindeki her şeyi etkiledi. Stres alanını değiştirdi. Stres bir fayın kendi içindeki kayayı kırmak için ihtiyaç duyduğu kuvvet. Bu levha hareketleri her fayın içine o kayaları kırmak için ihtiyaç duyduğu kuvveti yükledi.

"TUNCELİ-OVACIK FAYINA DİKKAT"

Stres bir fayın kendi içindeki kayayı kırmak için ihtiyaç duyduğu kuvvettir. İşte bu levha hareketleri her fayın içine o kuvveti yükledi. Celal Şengör de aynı şeyi söyledi. Bu deprem olduktan sonra 7 Şubat'ta biz dedik ki Hatay'a dikkat edin, Adana havzasına dikkat edin. 15 gün sonra Hatay'da 6.3 oldu. Adana'da da bazı depremler oldu. Malatya'ya ve Elazığ tarafına da dikkat edin dedik ama Elazığ'da ben büyük bir sorun görmüyorum. Malatya Doğanşehir fayına ise dikkat edin diye özellikle altını çizdim. Tunceli Ovacık fayına doğru da dikkat etmek gerekiyor. Hatta Adana'da, Kayseri'de, Sivas'ta ve Bingöl'de deprem olursa şaşırmam. Hatta Hakkari ve Adıyaman arasında olursa da şaşırmam.

"DOĞU ANADOLU'DA STRES BİRİKTİRMİŞ FAYLAR ERKEN HAREKETE GEÇEBİLİR"

Doğu Anadolu'da stresi biriktirmiş, deprem oluşturma periyodu yaklaşmış olan faylarda erken harekete geçme olabilir. Doğu Anadolu Avrasya ile Arap Levhası arasında sıkışıyor. Ne kadar sıkışmak demek o kadar stres. Bu hemen deprem olacak demek değil. İşte stres yükleme bardaktaki son damla görevini göreceği faylarda depremi önceye çekmiş olabilir.

"KAYSERİ CANLI BİR FAYIN ÜZERİNDE OTURUYOR"

Mesela Kayseri'de Deprem oldu. Ama kimileri de çıkıyor; 'Kayseri'de 7 büyüklükte deprem olmaz' diyor. Kayseri halbuki canlı bir fayın üzerinde oturuyor. Üzerinde oturduğu fay 700 kilometre uzunluğunda. Bir fay depremi ne zaman oluşturur tekerrür periyodu dolarsa. 99 depremlerinden sonra biz bağırdık; 'Marmara tehlikede' diye. Çünkü 99 depremleri önemli ölçüde strese Marmara'nın altına yükledi. Normalde 99 depremleri olmasaydı depremi normal periyodunda bekleyecektik. Halbuki şimdi erkene çekti, onun için alarm veriyoruz.

"CELAL ŞENGÖR'ÜN İSTANBUL'U TERK ETMESİ YANLIŞ ANLAŞILDI"



Celal Şengör'ün İstanbul'u terk etmesi yanlış anlaşıldı. Sırf İstanbul'da farklılık oluşturulsun yani bu iş ciddiye alınmıyor diye bu kararı almıştır. Gittiği yer de çok yakın yer Çanakkale'dir. Celal en az benim kadar ülkesini seven bir insandır. Ben Türkiye jeolojisini inanarak söylüyorum Celal'den önce ve Celal'den sonra diye ayırıyorum.