Naci Görür açıkladı! İstanbul'da deprem bekleniyor mu? Marmara Depremi açıklaması nedir?

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün gece saatlerinde Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da beklenene deprem vatandaşları endişelendirirken ise İstanbul'da deprem bekleniyor mu? Marmara Depremi açıklaması nedir? soruları gündeme geldi.

Marmara Denizi'nde saat 23.05'te korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, Balıkesir'in 3.1 kilometre açığında yaşanan depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Vatandaşların korkusunun ardından Naci Görür meydana gelen deprem hakkında açıklamada bulundu. Peki, İstanbul'da deprem bekleniyor mu? Marmara Depremi açıklaması nedir?

İSTANBUL'DA DEPREM BEKLENİYOR MU?



Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün gece saatlerinde Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İstanbul ve birkaç kentte hafif şekilde hissedilen deprem için Görür, " Deprem, beklediğimiz KAF'ın kuzey kolunda olmadı. Aksine Erdek kuzeyinden geçen mormal atım bileşeni olan güney kolu üzerinde oldu. Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil" dedi.

MARMARA'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD verilerine göre, Marmara Denizi'nde saat 23.05'te deprem meydana geldi. Yerin 4.3 kilometre derinliğindeki deprem 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.

KANDİLLİ: DEPREM 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi ise depremin Balıkesir Erdek'te, yerin 8.3 kilometre derinliğinde ve 4.5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. İstanbul ve birkaç kentte hafif şekilde hissedilen depremde herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmedi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür

NACİ GÖRÜR: ÖNCÜ FALAN DEMEK, SPEKÜLASYON YAPMAK DOĞRU DEĞİL

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya X hesabından bir paylaşım yaptı. Görür, "Arkadaşlar, Marmara'da Harmanlı, Erdek/Balıkesir'de 4,5 deprem oldu. Deprem beklediğimiz KAF'ın kuzey kolunda olmadı. Aksine Erdek kuzeyinden geçen mormal atım bileşeni olan güney kolu üzerinde oldu. Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.