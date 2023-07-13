Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Naci Cinisli hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Naci Cinisli'nin kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Naci Cinisli kimdir? Naci Cinisli kaç yaşında, nereli? Naci Cinisli hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Naci Cinisli hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Naci Cinisli'nin hayatını araştırıyor. Peki, Naci Cinisli kimdir? Naci Cinisli kaç yaşında, nereli? Naci Cinisli hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

MUHAMMET NACİ CİNİSLİ KİMDİR?

Muhammet Naci Cinisli (1969) Türk siyasetçi, işletmeci ve TBMM 27. dönem İYİ Parti Erzurum milletvekilidir.

Hayatı ve kariyeri

İlköğrenimini Feyziye Mekteplerinde tamamlamıştır. Ortaöğrenimini de Avusturya Erkek Lisesi'nde gerçekleştirmiştir. Üniversite eğitimini de Avusturya'nın başkenti Viyana'da tamamlamıştır. Viyana Ekonomi Üniversitesinden mezun olmuştur. Yüksek lisansı da İstanbul Üniversitesinde tamamlamıştır. 2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti'den Erzurum milletvekili olarak meclise girmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Cinisli, İngilizce ve Almanca bilmektedir.