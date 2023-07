Riot Games tarafından Naafiri karakterinin tanıtılması ile birlikte Naafiri ne zaman gelecek? Soruları merak edilmeye ve internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Oyuncular, oyun içerisinde Naafiri karakterinin ne zaman yer alacağını merak ediyor. Peki, Naafiri ne zaman gelecek? LOL Naafiri karakteri ne zaman oyuna eklenecek? League of Legends Naafiri ne zaman eklenecek?

NAAFİRİ NE ZAMAN GELECEK?

League Of Legends 13.14 yaması ile birlikte Naafiri karakteri oyuna eklendi. League Of Legends 13.14 yaması ile birlikte League Of Legends resmi internet sitesi üzerinden karakter özellikleri ve oynanış videosu da oyuncularla paylaşıldı. Böylece uzun süredir oyuncular tarafından heyecanla beklenmekte olan yeni karakter, oyuncular ile buluştu.